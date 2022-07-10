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Бывший директор одной из фирм в ЯНАО незаконно вывел 17 млн рублей

Бывший директор одной из фирм в ЯНАО незаконно вывел 17 млн рублей
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

Следственный комитет обнародовал подробности материалов уголовного дела, главным фигурантом которого является экс-директор одной из фирм. Он утаил от налоговой службы сумму в размере 17 миллионов рублей.

Правоохранители установили, что подозреваемый в течении двух лет выводил из бюджета организации средства, предназначенные для налоговых выплат, сборов, штрафов и просрочек платежей. Компания получала от заказчиков оплату через третьих лиц, а деньги подрядчикам переводились за зарплатные расходы, пишет сайт «Красный север».

Недавно ЦБ РФ раскрыл схему мошенничества с удаленным управлением банковского счета. Злоумышленники пользовались доверчивостью жертв, представляясь сотрудниками кредитной организации.

мошенничество налоги уголовное дело янао
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