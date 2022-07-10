Бывший директор одной из фирм в ЯНАО незаконно вывел 17 млн рублей

Правоохранители установили, что подозреваемый в течении двух лет выводил из бюджета организации средства, предназначенные для налоговых выплат, сборов, штрафов и просрочек платежей. Компания получала от заказчиков оплату через третьих лиц, а деньги подрядчикам переводились за зарплатные расходы, пишет сайт «Красный север».