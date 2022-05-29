Европейские волонтеры, передававшие военным Вооруженных сил Украины продукты и медикаменты, привозили и книги на тему гомосексуальных отношений. Об этом рассказал экс-десантник ВСУ Иван Косенко.
«В этих книгах были геи. Общество меньшинств. Я удивлялся, потому что некоторые десантники смотрели и читали эти книги. Таким образом европейцы хотели показать, что в НАТО военнослужащие-геи считаются нормой. Я не считал это правильным», — рассказал военный в интервью «Известиям».
Иван Косенко с 2017 по 2020 годы был артиллеристом в составе 79-й бригады ВСУ в Донбассе. По его словам, после приказов руководства вместе с другими солдатами он обстреливал жителей мирного села Водяное. При этом военные ВСУ не гнушались использовать снаряды со шрапнелью, которые запрещены Женевской конвенцией.
Специальная операция российских военных на Украине продолжается с 24 февраля. Она началась по поручению президента России Владимира Путина и главной задачей имеет защиту мирных жителей Донбасса от многолетнего угнетения киевскими властями.