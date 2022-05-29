Бывший десантник ВСУ заявил, что волонтеры из Европы привозили украинцам книги про геев

Иван Косенко с 2017 по 2020 годы был артиллеристом в составе 79-й бригады ВСУ в Донбассе. По его словам, после приказов руководства вместе с другими солдатами он обстреливал жителей мирного села Водяное. При этом военные ВСУ не гнушались использовать снаряды со шрапнелью, которые запрещены Женевской конвенцией.