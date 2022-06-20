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Бывший депутат Рады Кива заявил о подготовке захвата западной части Украины Польшей

Бывший депутат Рады Кива заявил о подготовке захвата западной части Украины Польшей
prt scr youtube.com/НВ

Речь президента Польши Анджея Дуды об Украине является знаком к началу военной интервенции Варшавы на территорию соседнего государства. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Во время выступления по поводу Дня польской диаспоры Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной больше не будет. По мнению Кивы, западная часть украинского государства будет захвачена в ближайшее время.

«Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Кроме того, в пример бывший парламентарий привел еще одну фразу польского лидера. Высказывание Дуды о том, что поляки смогут «вместе жить на этой земле» является доказательством корыстного намерения Варшавы.

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RusNewsToday24
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