Речь президента Польши Анджея Дуды об Украине является знаком к началу военной интервенции Варшавы на территорию соседнего государства. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
Во время выступления по поводу Дня польской диаспоры Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной больше не будет. По мнению Кивы, западная часть украинского государства будет захвачена в ближайшее время.
«Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», — написал Кива в своем Telegram-канале.
Кроме того, в пример бывший парламентарий привел еще одну фразу польского лидера. Высказывание Дуды о том, что поляки смогут «вместе жить на этой земле» является доказательством корыстного намерения Варшавы.