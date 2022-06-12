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Бывший депутат Рады Кива: Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины

Бывший депутат Рады Кива: Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины
pexels.com

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Украины свидетельствует о подготовке Западом капитуляции по вопросу страны. Так считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Таким образом Кива прокомментировал слова Столтенберга о том, что Киеву, возможно, придется «пожертвовать» частью своих территорий. Это, по словам генсека, может потребоваться для мирного урегулирования украинского кризиса.

«По факту сегодня Запад готовит капитуляцию», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Россия с конца февраля продолжает военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Армия РФ уже значительно сократила боевой потенциал противника, однако ключевой целью остается освобождение республик Донбасса.

капитуляция кива столтенберг Украина
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