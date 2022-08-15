Бывший агент ЦРУ рассекретил главную выгоду для США от военной поддержки Украины

«США разрабатывают новые вооружения, наращивают собственную военную мощь и отправляют оружие на Украину. Они тестируют разработки в бою, что просто бесценно для их военно-промышленного комплекса, ведь не нужно рисковать собственными людьми. При этом можно получить всю необходимую информацию и данные после испытаний. Это одно из самых главных преимуществ, которое получает Вашингтон от поддержки Киева», — пояснил бывший спецагент.