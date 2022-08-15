Военно-промышленной комплекс США использует Украину как полигон для тестирования своих образцов вооружения, не рискуя жизнями американцев. Именно в этом заключается главный интерес Вашингтона в военной поддержке Киева, заявил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте, передает РИА Новости.
«США разрабатывают новые вооружения, наращивают собственную военную мощь и отправляют оружие на Украину. Они тестируют разработки в бою, что просто бесценно для их военно-промышленного комплекса, ведь не нужно рисковать собственными людьми. При этом можно получить всю необходимую информацию и данные после испытаний. Это одно из самых главных преимуществ, которое получает Вашингтон от поддержки Киева», — пояснил бывший спецагент.
Кроме того, Белый дом все туже затягивает на шее Украины долговую петлю, продолжил Бустаманте. По его словам, поддержка Киева со стороны Овального кабинета сводится к программе ленд-лиза. Однако она обрекает украинцев на непомерные долги перед Западом на долгие годы вперед.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.