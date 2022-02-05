Бывший замминистра юстиции Ялунин мог провалиться под лед в Подмосковье

Стало известно о пропаже бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина. Сейчас поисковики и правоохранители обследуют возможное место происшествия.

Бывшего чиновника ищут с 18:00 часов по московскому времени. Сообщается, что он выехал в поле на квадроцикле. Телефон 70-летний Ялунин с собой не взял. Спасатели обнаружили следы от техники рядом с подмосковным селом Козино.

«Не исключено, что мужчина на квадроцикле мог провалиться под лед. В ближайшее время место обследуют водолазы», — говорится в сообщении Telegram-канала «112».

По информации РЕН ТВ, Владимир Ялунин выехал на квадроцикле в сторону храма. Рядом с церковью Троицы Живоначальной найдены следы, ведущие к Москве-реке. Они обрываются над ее поверхностью. Площадь разлома соответствует параметрам транспорта. Остальные подробности случившегося уточняются.

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