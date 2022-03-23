Бывший замминистра энергетики Болгарии Куюмджиев признал зависимость от российского газа

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Болгарии следует снова заключить контракт с «Газпромом», так
как у страны нет альтернативы российскому газу, заявил бывший замминистра
энергетики страны Явор Куюмджиев.

Если Европа откажется от покупки российского газа, Болгарии
придется искать 200 миллиардов кубометров топлива в других источниках. Однако
взять такой объем газа стране негде. Поэтому Болгарии следует опять заключить
контракт с российским «Газпромом», заключил бывший замминистра.

О том, что Болгария не может отказаться от российского газа
полностью, также предупредил премьер-министр страны Кирилл Петков. В случае
прекращения поставок экономика страны остановится, подчеркнул политик.

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