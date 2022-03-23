Бывший замминистра энергетики Болгарии Куюмджиев признал зависимость от российского газа

Если Европа откажется от покупки российского газа, Болгарии

придется искать 200 миллиардов кубометров топлива в других источниках. Однако

взять такой объем газа стране негде. Поэтому Болгарии следует опять заключить

контракт с российским «Газпромом», заключил бывший замминистра.