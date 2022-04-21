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    Бывший украинский чиновник усомнился в независимости судебного решения по делу Медведчука

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бывший украинский чиновник усомнился в независимости судебного решения по делу Медведчука

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Юристы могут отказаться от защиты интересов политика
    Виктора Медведчука в суде из-за страха. Такое заявление сделал бывший
    украинский чиновник, который скрыл свое имя по соображениям безопасности.

    Собеседник РИА
    Новости     усомнился в независимости судебного решения по делу
    Медведчука. Как рассказывает экс-чиновник, представители этих структур не
    станут рисковать жизнью и здоровьем.

    «Будучи квалифицированным юристом и не бедным человеком, он
    (Медведчук. — Прим.ред.) мог пользоваться услугами лучших адвокатов. Теперь же
    ожидать, что какой-либо именитый юрист рискнет здоровьем и жизнью, став
    адвокатом Медведчука, наивно. Да и вряд ли найдется судья, в нынешних условиях
    готовый проявить хоть какую-то независимость своих решений от воли властей», — говорится в комментарии
    собеседника агентства.

    Ранее
    супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру
    Зеленскому с требованием освободить ее супруга. Также женщина записала ролик
    для лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с просьбой посодействовать
    положительному исходу процесса.

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