Бывший украинский чиновник усомнился в независимости судебного решения по делу Медведчука

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Юристы могут отказаться от защиты интересов политика
Виктора Медведчука в суде из-за страха. Такое заявление сделал бывший
украинский чиновник, который скрыл свое имя по соображениям безопасности.
Собеседник РИА
Новости усомнился в независимости судебного решения по делу
Медведчука. Как рассказывает экс-чиновник, представители этих структур не
станут рисковать жизнью и здоровьем.
«Будучи квалифицированным юристом и не бедным человеком, он
(Медведчук. — Прим.ред.) мог пользоваться услугами лучших адвокатов. Теперь же
ожидать, что какой-либо именитый юрист рискнет здоровьем и жизнью, став
адвокатом Медведчука, наивно. Да и вряд ли найдется судья, в нынешних условиях
готовый проявить хоть какую-то независимость своих решений от воли властей», — говорится в комментарии
собеседника агентства.
Ранее
супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру
Зеленскому с требованием освободить ее супруга. Также женщина записала ролик
для лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с просьбой посодействовать
положительному исходу процесса.