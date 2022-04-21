Бывший украинский чиновник усомнился в независимости судебного решения по делу Медведчука

«Будучи квалифицированным юристом и не бедным человеком, он

(Медведчук. — Прим.ред.) мог пользоваться услугами лучших адвокатов. Теперь же

ожидать, что какой-либо именитый юрист рискнет здоровьем и жизнью, став

адвокатом Медведчука, наивно. Да и вряд ли найдется судья, в нынешних условиях

готовый проявить хоть какую-то независимость своих решений от воли властей», — говорится в комментарии

собеседника агентства.