Бывший советник Байдена Купчан назвал цель Запада в отношении России

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Бывший советник президента США Джо Байдена по вопросам безопасности в Европе Чарльз Купчан заявил о тенденции Запада к истощению России. Так он прокомментировал застой в переговорах Москвы и Киева.
По его словам, Украина, США и НАТО встревожены следующим шагом, который Россия якобы предпримет 9 мая. Вашингтон считает, что в РФ может быть объявлена мобилизация.
«Байден и НАТО приняли, как мне кажется, очень верное решение — снабжая Украину оружием, изменить ход вторжения, сдержать и откинуть агрессора назад», – сказал Купчан.
Киев чувствует себя увереннее после принятия в США законопроекта о предоставлении Украине оружия по ленд-лизу. Американцы же, наоборот, переживают, что им нечем будет воевать.
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