Бывший президент Чехии Клаус не вернул медаль Пушкина и осудил русофобию

Клауса на фоне украинского кризиса призвали вернуть медаль

Пушкина, но он не стал идти на «банальные шалости» с наградой, которая связана

с отечественным писателем. По мнению бывшего президента Чехии, демонстративное

возвращение этой награды кому-то было бы ребячеством. Он подчеркнул, что не

опустился бы до такого. Политик также заявил, что отвергает отрицание

российской культуры и аналогичные вещи.