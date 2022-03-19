Бывший президент Чехии Клаус не вернул медаль Пушкина и осудил русофобию

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На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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prt scr youtube.com \ Institut Václava Klause

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус во время беседы с изданием
«Лидове новины» сообщил, что не будет возвращать российскую медаль Пушкина, которую
он получил в 2007 году. Бывший лидер страны также осудил русофобию.

Клауса на фоне украинского кризиса призвали вернуть медаль
Пушкина, но он не стал идти на «банальные шалости» с наградой, которая связана
с отечественным писателем. По мнению бывшего президента Чехии, демонстративное
возвращение этой награды кому-то было бы ребячеством. Он подчеркнул, что не
опустился бы до такого. Политик также заявил, что отвергает отрицание
российской культуры и аналогичные вещи.

 
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