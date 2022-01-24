Бывший премьер-министр Украины Азаров предупредил Минск о готовящихся провокациях Киева

Бывший премьер-министр Украины Азаров предупредил Минск о готовящихся провокациях Киева Новости
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Белоруссию в ближайшее время ожидают провокации со стороны Киева, которые будут похожи на аналогичные действия страны по отношению к России. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик выразил уверенность, что Запад не сможет провернуть антиконституционный переворот в Белоруссии и свергнуть неугодного для себя лидера страны Александра Лукашенко. По этой причине в ход пойдут другие инструменты, например, попытка втянуть Минск в военный конфликт, предположил эксперт.

«Белоруссии надо быть готовой к тому, что киевский режим начнет под руководством Запада такие же провокации, которые осуществляются против России», – заявил Азаров в эфире телеканала «Беларусь 1».

Вместе с тем Запад начал активно направлять Украине вооружение, что негативно было воспринято Россией. При этом, когда Москва потребовала гарантий безопасности в Европе, ее назвали «агрессором», добавил политик.

 
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