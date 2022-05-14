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    Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице титула “Мисс Вселенная-2021”

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женится на обладательнице титула “Мисс Вселенная-2021”

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    Звездные пары





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    Марк Энтони и Надя Феррейра

    Певец Марк Энтони свяжет себя узами брака в четвертый раз. Его новой избранницей стала обладательница титула “Мисс Вселенная-2021” Надя Феррейра. На конкурсе девушка представляла Парагвай.

    Надя Феррейра

    О предстоящей свадьбе Феррейра сообщила в инстаграме*, опубликовав фотографию бриллиантового обручального кольца, стоимость которого специалисты оценивают в полмиллиона долларов.

    Марк Энтони и Надя Феррейра

    Интернет-пользователи тут же обратили внимание на его схожесть с кольцом, которое Энтони в свое время дарил Дженнифер Лопес — знаменитости состояли в браке десять лет.

    Дженнифер ЛопесДженнифер Лопес

    Слухи о романе Марка и Нади появились всего три месяца назад, а официально пара объявила об отношениях в марте. Феррейра младше будущего супруга на 30 лет. 

    Марк Энтони и Надя Феррейра

    Марк Энтони известен стремительностью принятия важных решений. На Дженнифер Лопес он женился спустя всего неделю после развода со своей первой женой Даянарой Торрес Дельгадо, которая в 1993 году тоже победила в конкурсе “Мисс Вселенная”. Со своей третьей женой Шеннон де Лайма певец развелся в 2017 году.

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    PetelinaОльга Петелина


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