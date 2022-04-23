Бывший главред британского Vogue Александра Шульман раскритиковала новую биографию Анны Винтур

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Анна Винтур

3 мая в свет выходит новая биография легендарного главного редактора американского Vogue Анны Винтур, написанная известной фэшн-журналисткой Эми Оделл. Бывший главред британской версии журнала Александра Шульман уже ознакомилась с работой, получившей название “Анна. Биография”, и осталась недовольна.

[Анна Винтур] будто бы существует в собственной экосистеме: слава, власть, одежда, солнцезащитные очки и, самое главное, репутация, которая заходит в комнату впереди нее. Как это стало возможным? Если вы рассчитываете найти ответы в этой книге, то напрасно. Анна — одна из самых известных в мире женщин. Она очень серьезна в своих амбициях, ее умение создавать мифы вокруг себя потрясает. Она заслуживает более проницательного анализа своей жизни, но, вероятно, она этого не хотела.

— пишет Александра в своей статье для Air Mail.

Александра Шульман

Слухи о властном характере Анны Винтур, ее жесткой манере обращения с подчиненными уже давно вышли за пределы узкого круга инсайдеров модной индустрии — ни для кого не секрет, что именно ею вдохновлен образ героини фильма “Дьявол носит Prada” Миранды Пристли.

От новой книги о главреде американского Vogue многие ждали анализа этой стороны ее личности, однако Эми Оделл рисует образ Винтур чересчур лестно и однобоко. Как отмечает Шульман, хоть книга и не является автобиографией, обширный список источников указывает на то, что Винтур лично одобрила интервью с некоторыми людьми из своего окружения.

Ее друг и ландшафтный дизайнер Миранда Брукс добавляет теплоты и человечности к ее портрету. Бывший муж Шелби Брайан уверяет, что не может вспомнить причину расставания, и не рассказывает ничего интересного. Коллега Хэмиш Боулз, с ее подачи назначенный главным редактором журнала World of Interiors, добавляет в общую копилку.

При этом Шульман отмечает недостаток свидетельств от тех людей, чье мнение читателю действительно было бы интересно узнать — фотографов, помогавших Анне создавать ее Vogue, или же именитых дизайнеров, таких как Донателла Версаче, Джорджио Армани, Ральф Лорен.

Сама Александра отозвалась об Анне Винтур как о человеке, который мог проявлять чуткость и в то же время быть безжалостным в рабочих вопросах.

Когда я оставила свой пост, она отправила мне милое сообщение, а несколько месяцев спустя еще одно, полное сопереживания — когда стало известно, кто придет на мое место. “Король умер, да здравствует король” — она понимала, как нелегко пережить этот момент. Однако, когда ее видение журнала конфликтовало с моим, она могла быть жесткой, умопомрачительно резкой и даже откровенно грубой. Я дожила до того, что могу рассказать о том, как она пару раз положила трубку посреди разговора.



В заключение Шульман подчеркнула, что в книге не был раскрыт гений Анны Винтур как человека, понимающего власть и знающего, что нужно другим людям, находящимся у власти.

В апреле стало известно, что российский офис Condé Nast больше не сможет использовать бренды Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour — договор о франшизе был расторгнут. Ранее выпуск журналов издательства в России был приостановлен из-за военной спецоперации на Украине.