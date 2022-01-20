Бывший глава района в Забайкалье Сапов умер от удушья в машине

Бывший глава района в Забайкалье Сапов умер от удушья в машине Новости
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Бывший глава Тунгиро-Олекминского района Забайкальского края Юрий Сапов умер от удушья в своем автомобиле. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Бывший чиновник задохнулся в автомобиле УАЗ, который застрял во льду. Вместе с ним погиб еще один пассажир транспортного средства. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти мужчин.

«Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Материалы переданы в следственное управление СКР для принятия решения о возбуждении дела или об отказе от него», — сообщили в ведомстве.

Ранее в поселке Шерловая Гора в Забайкалье произошел пожар, в результате которого погибли бабушка и ее внучка. Региональное управление СК России открыло уголовное производство по статье о гибели людей по неосторожности.

 
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