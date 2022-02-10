Бывший глава МИД Украины Климкин заподозрил Макрона в попытке «нагнуть» Киев

Бывший глава МИД Украины Климкин заподозрил Макрона в попытке «нагнуть» Киев Новости
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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев с рабочим визитом. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что истинной целью поездки лидера стало желание принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям

Минские соглашения, по мнению бывшего министра, никогда не сработают. Он солидарен с мнением секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который считает, что выполнение договоренностей приведет к уничтожению страны.

«Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям», — заявил Климкин в эфире телеканала «Наш».

Встреча Макрона и Зеленского прошла на этой неделе. После переговоров Макрон заявил, что Украина согласна выполнять соглашения на условиях Москвы. Однако позже Киев опроверг эту информацию и подтвердил свое несогласия с условиями договоренностей. По мнению Данилова, Макрон приехал для того, чтобы надавить на Украину, однако последние события показали, что Киев стойко придерживается своих позиций.

О необходимости выполнения Минских соглашений несколько раз высказывались западные политики, включая действующего президента США Джо Байдена. При этом Россия неоднократно указывала на нарушения условий документа с украинской стороны.

 
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Зеленский Макрон Украина
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