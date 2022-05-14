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    Бывший депутат ГД Марков назвал три направления будущих ожесточенных боев на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бывший депутат ГД Марков назвал три направления будущих ожесточенных боев на Украине

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    Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Киев готовится к ожесточенным столкновениям на трех направлениях. Об этом сообщил бывший депутат Государственной думы Сергей Марков.

    Экс-парламентарий заявил, что Украина перебрасывает военных в основном на трех направлениях. Именно там в ближайшем будущем пройдут самые большие и ожесточенные бои.

    Первым направлением является Северодонецк, Лисичанск. Цель украинских преступников тут заключается в обороне по мариупольскому сценарию, передает «ПолитРоссия».

    Второе направление — север Харьковской области. Задачей националистов является выход на границы Белгородской области. Третье — Николаев. Там киевские радикалы намерены вытеснить силы России с правого берега Днепра.

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