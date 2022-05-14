Бывший депутат ГД Марков назвал три направления будущих ожесточенных боев на Украине

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Киев готовится к ожесточенным столкновениям на трех направлениях. Об этом сообщил бывший депутат Государственной думы Сергей Марков.
Экс-парламентарий заявил, что Украина перебрасывает военных в основном на трех направлениях. Именно там в ближайшем будущем пройдут самые большие и ожесточенные бои.
Первым направлением является Северодонецк, Лисичанск. Цель украинских преступников тут заключается в обороне по мариупольскому сценарию, передает «ПолитРоссия».
Второе направление — север Харьковской области. Задачей националистов является выход на границы Белгородской области. Третье — Николаев. Там киевские радикалы намерены вытеснить силы России с правого берега Днепра.
загрузка...