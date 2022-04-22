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    Бывший банкир Аваев прострелил беременной жене конечности перед убийством

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бывший банкир Аваев прострелил беременной жене конечности перед убийством

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    pixabay.com

    Жена бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева
    пережила пытки перед смертью. С ней расправился супруг в семейной квартире,
    сообщил Telegram-канал Mash.

    Согласно неофициальной информации, бывший банкир обвинял
    жену в неверности. В бешенство он пришел, когда узнал о беременности
    потерпевшей. По мнению Аваева, отцом будущего ребенка был личный водитель
    семьи.

    Бывший вице-президент банка вечером взял наградной пистолет
    и начал допрашивать супругу. В попытке добиться признания, мужчина прострелил
    ей локти и колени, после чего добил. Затем злоумышленник расправился с дочерью
    и совершил суицид.

    Водитель
    экс-банкира рассказал потом, что не смог дозвониться до шефа, поэтому приехал
    к нему домой на Университетский проспект.

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