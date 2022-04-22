Бывший банкир Аваев прострелил беременной жене конечности перед убийством

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Жена бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева
пережила пытки перед смертью. С ней расправился супруг в семейной квартире,
сообщил Telegram-канал Mash.
Согласно неофициальной информации, бывший банкир обвинял
жену в неверности. В бешенство он пришел, когда узнал о беременности
потерпевшей. По мнению Аваева, отцом будущего ребенка был личный водитель
семьи.
Бывший вице-президент банка вечером взял наградной пистолет
и начал допрашивать супругу. В попытке добиться признания, мужчина прострелил
ей локти и колени, после чего добил. Затем злоумышленник расправился с дочерью
и совершил суицид.
Водитель
экс-банкира рассказал потом, что не смог дозвониться до шефа, поэтому приехал
к нему домой на Университетский проспект.
загрузка...