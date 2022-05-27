Новости0

Бывшему полицейскому из Херсона заплатили 10 тыс. долларов за митинги против России

Бывшему полицейскому из Херсона заплатили 10 тыс. долларов за митинги против России
prt scr youtube.com/Сергей Мороз

Журналисты британского телеканала BBC заплатили полицейскому из Херсона Валентину Латкию за организацию антироссийских акций.

Бывший начальник полиции Херсона регулярно участвовал в митингах в поддержку Украины и мешал россиянам раздавать гуманитарную помощь местному населению. В интервью российским журналистам мужчина признался, что после очередной выходки на него вышли иностранные представители СМИ и предложили ему 5 тыс. долларов за интервью.

Однако на этом журналисты не остановились и предложили бывшему полицейскому продолжить сотрудничество и заплатили ему уже 10 тыс. долларов за организацию митингов против России.

«Деньги показались мне хорошими и достаточно легко зарабатываемыми. Совершая эти действия, я понимал, что англосаксы собираются дестабилизировать обстановку в мирном Херсоне. Я так думал, что это совпадает с моими целями, с целями Украины», — цитирует Латкия РЕН ТВ.

Напомним, Херсон стал одним из городов, освобожденных российской армией во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите республик Донбасса.

леткий митинги херсон
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.