Бывшему полицейскому из Херсона заплатили 10 тыс. долларов за митинги против России

«Деньги показались мне хорошими и достаточно легко зарабатываемыми. Совершая эти действия, я понимал, что англосаксы собираются дестабилизировать обстановку в мирном Херсоне. Я так думал, что это совпадает с моими целями, с целями Украины», — цитирует Латкия РЕН ТВ.