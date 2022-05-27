Бывшему полицейскому из Херсона заплатили 10 тыс. долларов за митинги против России

Журналисты британского телеканала BBC заплатили полицейскому из Херсона Валентину Латкию за организацию антироссийских акций.
Бывший начальник полиции Херсона регулярно участвовал в митингах в поддержку Украины и мешал россиянам раздавать гуманитарную помощь местному населению. В интервью российским журналистам мужчина признался, что после очередной выходки на него вышли иностранные представители СМИ и предложили ему 5 тыс. долларов за интервью.
Однако на этом журналисты не остановились и предложили бывшему полицейскому продолжить сотрудничество и заплатили ему уже 10 тыс. долларов за организацию митингов против России.
«Деньги показались мне хорошими и достаточно легко зарабатываемыми. Совершая эти действия, я понимал, что англосаксы собираются дестабилизировать обстановку в мирном Херсоне. Я так думал, что это совпадает с моими целями, с целями Украины», — цитирует Латкия РЕН ТВ.
Напомним, Херсон стал одним из городов, освобожденных российской армией во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите республик Донбасса.