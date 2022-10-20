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Бывшего возлюбленного Рианны заметили вместе с Анастасией Решетовой в Дубае

Бывшего возлюбленного Рианны заметили вместе с Анастасией Решетовой в Дубае
prt scr youtube.com/ МУЗ-ТВ

Бывший возлюбленный американской певицы Рианны, арабский шейх Хасан Джамиль начал встречаться с экс-девушкой Тимати Анастасией Решетовой. Они проводят время в одной из наиболее дорогостоящих гостиниц Дубая.

Решетова до это распространила в социальных сетях эмоциональную публикацию, в которой высказалась за свободное право надевать хиджаб. Вероятно, что на поведение модели повлияла компания шейха.

Пара ранее заселилась в шикарную гостиницу Дубая. Администрация отеля для возлюбленных подготовила лучший номер, из которого недавно выселили олигарха из России. Проживание в нем оценивается примерно в 1 млн рублей в день.

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