Бывшего возлюбленного Рианны заметили вместе с Анастасией Решетовой в Дубае

Бывший возлюбленный американской певицы Рианны, арабский шейх Хасан Джамиль начал встречаться с экс-девушкой Тимати Анастасией Решетовой. Они проводят время в одной из наиболее дорогостоящих гостиниц Дубая.
Решетова до это распространила в социальных сетях эмоциональную публикацию, в которой высказалась за свободное право надевать хиджаб. Вероятно, что на поведение модели повлияла компания шейха.
Пара ранее заселилась в шикарную гостиницу Дубая. Администрация отеля для возлюбленных подготовила лучший номер, из которого недавно выселили олигарха из России. Проживание в нем оценивается примерно в 1 млн рублей в день.