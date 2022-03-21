Бывшего вице-губернатора Липецкой области Тузова объявили в международный розыск

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Правоохранительные органы объявили в международный розыск вице-губернатора
Липецкой области Илью Тузова. Об этом говорится в материале газеты «Коммерсантъ».
Известно, что Тузов проходит по делу о злоупотреблении
должностными полномочиями. Следователи полагают, что по его поручению
конкретный подрядчик выиграл на аукционе, когда заявка компании превышала
предложения конкурентов на 33,5 миллиона рублей. В настоящий момент Тузов и его
семья находятся в Греции.
Ранее стало известно, что правоохранителям удалось задержать
мужчину, плеснувшего серной кислотой в трех человек в Домодедове. В результате
нападения пострадавшие получили ожоги, в отношении гражданина заведено
уголовное дело, передает телеканал «360».
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