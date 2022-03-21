Бывшего вице-губернатора Липецкой области Тузова объявили в международный розыск

Известно, что Тузов проходит по делу о злоупотреблении

должностными полномочиями. Следователи полагают, что по его поручению

конкретный подрядчик выиграл на аукционе, когда заявка компании превышала

предложения конкурентов на 33,5 миллиона рублей. В настоящий момент Тузов и его

семья находятся в Греции.