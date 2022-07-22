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Бывшего режиссера «Ералаша» Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию

Бывшего режиссера «Ералаша» Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию
pxhere.com

Московский суд приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера и постановщика «Ералаша» Илью Белостоцкого по делу о педофилии, сообщает ТАСС.

«С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в релизе суда.

Отметим, что заседание прошло в закрытом режиме. Во время следствия Белостоцкого обвиняли по более мягкой статье – о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет.

Теперь же режиссеру вменяется действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста.

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