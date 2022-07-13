Бывшего редактора Первого канала Овсянникову будут судить за дискредитацию ВС России

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, вернувшаяся из Германии, будут судить по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом рассказала сама журналистка в беседе с изданием MSK1.Ru.
По словам Овсянниковой, дело будет рассматриваться Черемушкинским районным судом Москвы. Бывший редактор Первого канала уточнила, что она намерена выяснить подробности дела 14 июля.
«Пока не знаю в чем суть, но в Черемушкинском суде оно (дело. — прим.ред.) уже есть. Завтра поедем, будем выяснять», — рассказала Овсянникова.
Журналистка ранее оправдалась за увольнение из немецкого издания Die Welt. По ее словам, ей было сложно работать в Германии из-за незнания немецкого языка. Она приняла решение не продлевать контракт после разговора с начальством.