Бывшая жена Романа Малькова спровоцировала слухи о вступлении в секту

Судя по всему, все это помогло Мальковой покинуть Словению и вместе с тремя детьми переехать в Соединенные Штаты. Художница активно рассказывает в Сети о жизни после развода. Один из последних ее постов спровоцировал слухи о вступлении в американскую секту.