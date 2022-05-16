Бывшая жена Романа Малькова спровоцировала слухи о вступлении в секту

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Художница Светлана Малькова в очередной раз привлекла к себе внимание пользователей Сети. Бывшая жена нового мужа актрисы Анастасии Макеевой подогрела слухи о вступлении в американскую секту.
Свадьба предпринимателя Романа Малькова и Макеевой сыграла бывшей жене бизнесмена на руку. Малькова использовала предательство супруга и стала звездой популярных ток-шоу, а также раскрутила соцсети и собрала фан-клуб сочувствующих поклонников.
Судя по всему, все это помогло Мальковой покинуть Словению и вместе с тремя детьми переехать в Соединенные Штаты. Художница активно рассказывает в Сети о жизни после развода. Один из последних ее постов спровоцировал слухи о вступлении в американскую секту.
«Самое большое счастье — видеть улыбки своих детей. Празднование дня рождения пастора», — написала Малькова.
Подписчики тут же отреагировали на публикацию. В комментариях они предположили, что теперь Малькова в секте, но точного подтверждения этому нет.
Светлана и Роман Мальковы со скандалом развелись в прошлом году. Старший сын пары предпочел остаться с отцом и его новой женой, а троих младших детей воспитывает мать.