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Бывшая жена Пьера Нарцисса подаст в суд на организаторов боя с певцом

Бывшая жена Пьера Нарцисса подаст в суд на организаторов боя с певцом
Gennadii Usoev/Russian Look/Globallookpress

Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева намерена подать в суд на ММА-промоушен «Наше дело», который занимался организацией боя артиста с юмористом Николаем Лукинским.

Экс-участник музыкального проекта «Фабрика звезд», по словам Калачевой, ездил на съемки в плохом состоянии, но тщательно скрывал это от окружающих. В итоге бой не состоялся, поскольку артист умер раньше даты поединка.

Через пару недель после кончины музыканта «Наше дело» поделилось роликом с участием уже покойного певца. На кадрах артист выглядел опухшим и отекшим, что не понравилось Калачевой.

По мнению экс-жены «шоколадного зайца», компания пиарится на трагедии. Калачева отметила, что организаторы поединка не просили у родных согласия на публикацию материала, пишет Telegram-канал Mash. Ввиду этого бывшая супруга Нарцисса готовит иск.

Певец скончался на 46-м году жизни 21 июня. Прощание с артистом прошло в Москве, а похороны состоялись в родной стране музыканта — в Камеруне. 

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RusNewsToday24
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