Бывшая жена Пьера Нарцисса назвала причину переноса церемонии прощания с артистом

Церемонию прощания с известным певцом Пьером Нарциссом в Москве перенесли с 25 на 29 июня не просто так. Причина заключается в том, что тело артиста планируют предать земле на его родине — в Камеруне. Об этом рассказала бывшая супруга исполнителя Валерия Калачева, передает «Пятый канал».