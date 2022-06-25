Бывшая жена Пьера Нарцисса назвала причину переноса церемонии прощания с артистом

Церемонию прощания с известным певцом Пьером Нарциссом в Москве перенесли с 25 на 29 июня не просто так. Причина заключается в том, что тело артиста планируют предать земле на его родине — в Камеруне. Об этом рассказала бывшая супруга исполнителя Валерия Калачева, передает «Пятый канал».
«Внимание! Прощание переносится на среду в связи с урегулированием внутренних вопросов между странами», — сообщила женщина.
Калачева отметила, что на захоронении певца на родине настояли его родственники. Отметим, что исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался от последствий редкой формы подагры. Нарцисс долгое время жаловался на проблемы с почками.