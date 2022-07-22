Бывшая жена миллиардера Василия Клюкина заявила, что он не дает ей видеться с сыном

Анна Клюкина с сыном

Анна Клюкина, модель и бывшая жена банкира Василия Клюкина, рассказала в инстаграме*, что экс-супруг не дает ей видеться с сыном.

Когда ребенок как вещь: вспомнил, захотел и забрал. Захотел и вернул. Когда уже этому придет конец? Что за мода такая, мужчины?

Я не вижу своего сына с 4 июля, — написала она в сторис, где опубликовала совместное фото.

Ранее модель рассказала, что бывший муж увез сына обманом.

И опять я поверила, что В. Клюкин не опустится до этого. Я думала, что дно уже пробито. Итак, В. приехал за Колей, когда меня не было дома. Более того, Коля сам открыл ему калитку и впустил на частную территорию нашего дома. А до этого сын втихую собрал некоторые свои вещи. Пока не знаю, как именно, но Василий вышел на связь с моим старшим ребенком и пообещал отозвать все иски, если Николай будет жить с ним. То есть В. Клюкин, понимая, что проиграет в судах, нашел способ отозвать иски, манипулируя психикой собственного ребенка!

В сторис Анна также рассказала, что распродает все свои украшения, включая подарки бывшего мужа: деньги пойдут на адвокатов.

Историю обсуждают в соцсетях.

Бывшая жена банкира-художника Василия Клюкина Анна бьет тревогу: экс-супруг забрал сына и не отдает. Хоть кто-нибудь из родителей, когда вот так воюет против другого (отбирая детей и перекрывая возможность общения с матерью/отцом), в этот момент реально понимает, что это для ребенка травма на всю жизнь? — пишет телеграм-канал “Антиглянец”.

46-летний Василий Клюкин — сооснователь “Совкомбанка”, точных данных о его состоянии на данный момент нет. Бизнесмен стал широко известен после того, как в 2013 году за 1,2 млн евро приобрел полет в космос в компании Леонардо ДиКаприо. Несколько лет назад он посвятил себя искусству. Анна и Василий Клюкины прожили в браке 13 лет и объявили о разводе в прошлом году. Я безумно любила своего мужа 13 лет. Мои жизненные принципы и ценности непоколебимы. Так было и есть. Даже если мне невыносимо больно, как сейчас. С сегодняшнего дня мы официально в разводе, — написала она в инстаграме.

Причины развода она не уточнила.



Анна Клюкина с детьми

После расставания с супругом Анна вместе с двумя детьми вернулась в Россию из Монако, где в течение нескольких лет жила с мужем. В июне этого года стало известно, что Василий подал два иска в Одинцовский суд Московской области. Так, он требует через суд определить место жительства их детей: Клюкин хочет, чтобы 12-летний сын Николай и 5-летняя дочь Эллен жили вместе с ним. Кроме того, он потребовал, чтобы Анна платила алименты на содержание детей. Также бизнесмен потребовал аннулировать права собственности Анны на коттедж в поселке на Рублевке, где модель живет вместе с детьми.

Это не первый подобный случай за последнее время. Недавно бывшая возлюбленная бизнесмена Николая Саркисова Илона Котелюх тоже пожаловалась, что он не дает ей видеться с детьми.

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