Бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм эмигрировала в Израиль

Экс-супруга украинского продюсера Константина Меладзе Яна Сумм переехала в Израиль. Она поделилась кадрами из, предположительно, новой квартиры.
Сумм сообщила о своем прибытии в израильский город Тель-Авив в социальных сетях. Она выложила фотографию, как стоит в защитной каске в новостройке. В руках у нее лежит большая папка, в которой, возможно, находятся документы на новые апартаменты.
Меладзе и Сумм состояли в браке с 1994-го по 2013 год. Бывшая супруга композитора редко выходила в свет. Она все свое свободное время уделяла семье.
- * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ