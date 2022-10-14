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Бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм эмигрировала в Израиль

Бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм эмигрировала в Израиль
Global Look Press | Anatoly Lomohov

Экс-супруга украинского продюсера Константина Меладзе Яна Сумм переехала в Израиль. Она поделилась кадрами из, предположительно, новой квартиры.

Сумм сообщила о своем прибытии в израильский город Тель-Авив в социальных сетях. Она выложила фотографию, как стоит в защитной каске в новостройке. В руках у нее лежит большая папка, в которой, возможно, находятся документы на новые апартаменты.

prt scr instagram.com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @yanasumm
prt scr instagram*.com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @yanasumm

Меладзе и Сумм состояли в браке с 1994-го по 2013 год. Бывшая супруга композитора редко выходила в свет. Она все свое свободное время уделяла семье.

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Израиль константин меладзе переезд яна сумм
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