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    Бывшая жена Григория Лепса призналась, что прошлый год принес ей «боль и предательство»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Бывшая жена Григория Лепса призналась, что прошлый год принес ей «боль и предательство»

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    Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Экс-супруга музыканта Григория Лепса балерина Анна Шаплыкова написала необычный пост в честь своего дня рождения.

    В соцсетях женщина опубликовала свою фотография себя в детстве. Под ней бывшая жена Лепса написала письмо в прошлое и обратилась к себе маленькой спустя несколько десятков прожитых лет, признавшись, что прошлый год был для нее настоящим испытанием.

    «Хочу сказать этой девочке, что ее 49 год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства. И этот год поделит ее жизнь на до и после! Но она обязательно со всем справится, и все останется в прошлом!» — отметила бывшая супруга Лепса.

    Напомним, Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись 20 декабря 2021 года после 20 лет брака. В российском шоу-бизнесе пара считалась одной из самых крепких, а официальная причина их расставания неизвестна до сих пор.

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