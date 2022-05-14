Бывшая жена Григория Лепса призналась, что прошлый год принес ей «боль и предательство»

«Хочу сказать этой девочке, что ее 49 год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства. И этот год поделит ее жизнь на до и после! Но она обязательно со всем справится, и все останется в прошлом!» — отметила бывшая супруга Лепса.