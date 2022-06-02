Бывшая жена Градского в борьбе за наследство подала в суд на своих детей

Третья жена Александра Градского Ольга подала иск к его вдове Марине Коташенко и своим детям с целью получить наследство, сообщили в пресс-служба суда.
«Истец просит признать общим имуществом супругов земельные участки, жилые и нежилые здания и помещения. Также просит выделить ½ долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность», — рассказали в пресс-службе суда.
Ольга Градская просит признать общим имуществом жилые помещения, земельные участки. Женщина также требует выделить ей ½ долю имущества, нажитого в браке с музыкантом.
Стоит отметить, что Александр Градский прожил с Ольгой более 20 лет. У супругов есть общие дети — 41-летний сын Даниил Градский и 36-летняя дочь Мария. Помимо детей, на наследство композитора претендуют вдова Марина Градская и ее сыновья Александр и Иван.
В издании StarHit уточнили, что бывшая жена Градского не является его прямой наследницей, а при разводе она ничего не делила с ним. Напомним, что Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет после госпитализации с подозрением на инсульт. Народного артиста России похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.