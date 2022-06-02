Бывшая жена Градского в борьбе за наследство подала в суд на своих детей

В издании StarHit уточнили, что бывшая жена Градского не является его прямой наследницей, а при разводе она ничего не делила с ним. Напомним, что Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет после госпитализации с подозрением на инсульт. Народного артиста России похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.