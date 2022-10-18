Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала, что ее изнасиловал пластический хирург

Алана Мамаева

Алана Мамаева написала в инстаграм-сторис* пост, рассказав, как 10 лет назад ее изнасиловал пластический хирург из Краснодара Вардан Хачатрян.

Не думаю, что моя история будут сильно отличаться от других (которые я прочитала за последнее время): методы у него потрясающе одинаковые. Хочу поделиться, так как поступил он так не только со мной. Я оперировалась у Вардана два раза: маммопластика и повторная операция. Врача выбирала долго, с полной уверенностью остановилась на докторе Хачатряне. На первой же консультации отметила его неформальный, мягко говоря, подход: комплименты, фамильярность. Сделала скидку на харизму, была сконцентрирована на результате. Операция прошло хорошо, вот только удивило поведение доктора после нее — он вел себя непрофессионально нежно, но особых приставаний не было,

— написала блогер.

После выписки, по словам Аланы, врач дал свой личный номер, стал писать и названивать. А при осмотре закрывал ключом дверь и активно нарушал все возможные личные границы “поцелуями и совершенно не врачебными прикосновениями”. Все приставания Мамаева пресекала:

Думаю, Вардан Хачатрян был более осторожен в то время, не настолько вошел во вкус и почувствовал безнаказанность, поэтому все так “невинно” закончилось. К 2010 году я поняла, что результатом не очень довольна: когда у меня перевернулся имплант, я снова к нему обратилась. Только он знал подробности операции и понимал, как исправить. Мы обсудили переделку, я оплатила и повторно прооперировалась. Тогда уже начался беспредел. Перед операцией в закрытом кабинете он приставал агрессивно, но это тоже удавалось пресечь. А после он зашел в палату и лично стал будить меня поцелуями, а потом поднял с постели, чтобы пойти к зеркалу и показать результат… прижал к стене и изнасиловал (другое слово сложно подобрать). Я даже стоять толком не могла, а уж соображать так точно. Помню, лежала потом и думала, что мне это привиделось, и такого просто не может быть.

Когда он в следующий раз зашел ко мне в палату как ни в чем не бывало, я спросила, действительно ли он целовал меня, а потом и вовсе у нас был секс. Он ответил: “Ну что ты, так бывает при выходе из наркоза, фантазии разные случаются”.

Я была в абсолютном замешательстве. После операции я тоже пришла только на один осмотр, так как он сразу начался с закрытой двери кабинета и очень активных приставаний (буквально лез в трусы и раздевался сам). Больше я доктора не видела. Историю я предпочла забыть, но сейчас она всплыла снова, и молчать уже совсем не хочется,

— подытожила Алана.

Скандал вокруг Вардана Хачатряна начался несколько недель назад, когда в сети стали жаловаться на врача, принуждавшего к занятию сексом. Почти все истории, которые описали бывшие пациентки Вардана Хачатряна, похожи: девушки рассказывают, как он пытался воспользоваться их беспомощностью, пока они отходили от наркоза. Сам же хирург свою вину отрицает и уже обратился за помощью к адвокату. Сейчас Мамаева ищет других пострадавших женщин, которые стали жертвами сексуальных домогательств со стороны врача. Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева надеется, что ей удастся собрать показания и преступник ответит за содеянное.

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