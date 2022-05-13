Бывшая жена Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова высказала претензии к фильму Кирилла Серебренникова о писателе и наняла юристов

Екатерина Волкова

На днях стало известно, что Кирилл Серебренников снимает байопик о писателе Эдуарде Лимонове с Беном Уишоу в главной роли. Первые кадры из фильма, который получил название “Лимонов. Баллада об Эдди”, планируется показать уже 17 мая на Каннском кинофестивале. Работа над фильмом еще идет, но режиссеру и съемочной группе уже могут грозить судебные разбирательства. Актриса Екатерина Волкова, бывшая жена Лимонова, заявила изданию “Московский комсомолец”, что авторы фильма не урегулировали все вопросы с наследниками. По ее словам, “диалога не получилось, и теперь последует вмешательство юристов, причем американских”.

Бен Уишоу в образе Эдуарда Лимонова

Волкова также рассказала, что читала сценарий, но никакого участия в работе над проектом не принимала. В разговоре с журналистом “МК” Волкова выразила сомнения в возможности проката картины в России.

Екатерина Волкова была последней женой писателя. В этом браке у Лимонова впервые в жизни появились дети: сын Богдан и дочь Александра. Расстались супруги в 2008 году, однако и после развода Екатерина хорошо отзывалась о бывшем муже, отмечая лишь его неприспособленность к семейному быту, и не мешала его общению с детьми. В 2020 году Эдуард Лимонов умер на 78-м году жизни из-за осложнений после операции.

Полностью актерский состав фильма пока не объявлен, но известно, что, кроме Бена Уишоу, в картине занята российская актриса Виктория Мирошниченко, прославившаяся после фильма “Дылда”. Она играет первую официальную жену Лимонова, с которой он даже обвенчался, — поэтессу и модель Елену Щапову. В основу сценария легла книга “Лимонов” французского писателя Эмманюэля Каррера.

На Каннском фестивале Серебренников также представит свой новый фильм “Жена Чайковского” — картина участвует в конкурсной программе.