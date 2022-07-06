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Бывшая возлюбленная Николая Саркисова Илона Котелюх пожаловалась, что он не дает ей видеться с детьми

Бывшая возлюбленная Николая Саркисова Илона Котелюх пожаловалась, что он не дает ей видеться с детьми

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Илона Котелюх и Николай Саркисов

Экс-возлюбленная совладельца страховой компании “РЕСО-Гарантия” Николая Саркисова Илона Котелюх написала в инстаграме* пост, обвинив миллиардера в том, что он препятствует ее общению с детьми.

34 дня друг без друга — это беспредел. Четвертый день как препятствуют моему общению с детьми даже по телефону. По-другому я это назвать не могу. До рабочего и личного телефона няни не доходят даже СМС. Подумайте о детях…

Любовь к себе превзошла любовь к детям. Нужно их любить и думать о них, а не луна-парками и лодками отвлекать. Лодками, которые им абсолютно не нужны, им на них нечего делать, таким малышам. Им нужно разговаривать с мамой, а еще лучше быть с ней, а не одним дома (среди персонала), пока их отец отсутствует уже больше недели. Нужно было обижаться на самого себя и свои действия по отношению ко мне, чтобы потом не обижаться на мое решение уйти из этих отношений. Меня вынуждают об этом говорить, так как происходят манипуляции детьми, и от этого они страдают!

Все знают, какая я мама для своих детей и как я их люблю. Мне доказывать ничего не надо. Надеюсь, что сегодня мои дети выйдут со мной на связь, и им отдадут подарки от мамы, которые еще вчера привезли в дом и спрятали у “управляющего” в кабинете!

— рассказала Илона.

Николай Саркисов и Илона Котелюх с детьми
Николай Саркисов и Илона Котелюх с детьми

Ситуацию поспешил прокомментировать телеграм-канал “Антиглянец”:

Повторим в очередной раз: вступая в отношения с сильными мира сего, девушки редко думают о том, чем может обернуться охлаждение этих самых отношений. А дети, увы, чаще всего становятся разменной монетой в войнах родителей. Бывшая гражданская жена Николая Саркисова по-прежнему не может не то что встретиться с сыном и дочерью — даже связаться с ними. Ее предшественнице Юле Саркисовой когда-то сыграло на руку то, что их с мужем-миллионером конфликт вышел в публичное поле — может, и в этот раз поможет. На месте нынешней пассии “форбса” мы конкретно задумались бы.

Саркисов и Котелюх были вместе четыре года. В 2016-м у них родился сын Алекс, а в апреле 2018-го — дочь Глафира. В 2020-м заговорили о проблемах в отношениях между бизнесменом и моделью, однако официально о расставании никто из них не объявлял. Недавно стало известно, что Илона встречается с Никитой Расковаловым, а у Николая, по слухам, родился еще один ребенок. С кем он встречается сейчас, неизвестно.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

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