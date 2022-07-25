Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно рассказала о проблемах с мужем

Бывшая участница проекта «Дом-2» и блогер Саша Черно поделилась подробностями личной жизни. Она призналась, что отдалилась от супруга Иосифа Оганесяна.
Подписчики Черно поинтересовались в социальных сетях, развелась ли блогер с мужем. Она рассказала, что в данный момент их отношения проходят сложный период.
«Стали очень далеки за это время друг от друга, хотя изначально было всего две претензии. К сожалению, их вовремя не слышали, и я очень сильно отдалилась из-за этого. Но вместе, да!» — ответила девушка.
Черно и Оганесян решили попробовать начать отношения заново. Экс-участница «Дома-2» пока не понимает, кто они друг другу — муж и жена или близкие родственники.