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Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно рассказала о проблемах с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно рассказала о проблемах с мужем
vk.com/Александра Оганесян

Бывшая участница проекта «Дом-2» и блогер Саша Черно поделилась подробностями личной жизни. Она призналась, что отдалилась от супруга Иосифа Оганесяна.

Подписчики Черно поинтересовались в социальных сетях, развелась ли блогер с мужем. Она рассказала, что в данный момент их отношения проходят сложный период.

«Стали очень далеки за это время друг от друга, хотя изначально было всего две претензии. К сожалению, их вовремя не слышали, и я очень сильно отдалилась из-за этого. Но вместе, да!» — ответила девушка.

Черно и Оганесян решили попробовать начать отношения заново. Экс-участница «Дома-2» пока не понимает, кто они друг другу — муж и жена или близкие родственники. 

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RusNewsToday24
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