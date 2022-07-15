Бывшая теннисистка Мария Шарапова родила первенца

Отцом мальчика является британский миллионер Александр Гилкс. Вместе с ним и новорожденным сыном Мария проживает в США.

«Теодор, появился на свет 1 июля 2022 года. Самый красивый, сложный и ценный подарок, о котором только могла мечтать наша маленькая семья», — подписала фотографию первенца Шарапова.

Ранее Шарапова намекнула на событие 10 июля. Мария изменила статус на слово «мама», поставив рядом смайлик мишки. Тогда пользователи предположили, что спортсменка родила сына.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова впервые стала мамой. Спортсменка подтвердила рождение сына и рассекретила его имя в социальных сетях.