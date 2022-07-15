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Бывшая теннисистка Мария Шарапова родила первенца

Бывшая теннисистка Мария Шарапова родила первенца
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова впервые стала мамой. Спортсменка подтвердила рождение сына и рассекретила его имя в социальных сетях.

Ранее Шарапова намекнула на событие 10 июля. Мария изменила статус на слово «мама», поставив рядом смайлик мишки. Тогда пользователи предположили, что спортсменка родила сына.

«Теодор, появился на свет 1 июля 2022 года. Самый красивый, сложный и ценный подарок, о котором только могла мечтать наша маленькая семья», — подписала фотографию первенца Шарапова.

Отцом мальчика является британский миллионер Александр Гилкс. Вместе с ним и новорожденным сыном Мария проживает в США.

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RusNewsToday24
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