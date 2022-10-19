Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана опровергла новость об изнасиловании пластическим хирургом

Алана Мамаева

На днях в телеграм-канале “Светские хроники” появились скрины якобы из инстаграм-сторис Аланы Мамаевой, в которых она рассказывала, как 10 лет назад ее изнасиловал пластический хирург из Краснодара Вардан Хачатрян. 19 октября бывшая супруга футболиста Павла Мамаева опубликовала опровержение. Оказалось, что Алана лишь поделилась скринами переписки с одной из пострадавших, а путаница вышла из-за того, что кто-то нарочно смонтировал ее фото и текст истории в одно целое:

Утром читаю новость про то, что якобы стала жертвой Вардана Хачатряна. Я подумала, что это случайность, что-то перепутали. Сегодня натыкаюсь на вторую статью. <…> Кто-то специально смонтировал и прикрепил мою иконку, якобы это я кому-то писала. Неужели Вардан решил, что он таким образом меня опозорит, и я остановлюсь и прекращу помогать девочкам?

— сказала Алана.

Скандал вокруг пластического хирурга Вардана Хачатряна только набирает обороты. Все больше девушек обвиняют его в домогательствах и рассказывают свои истории. По их словам, “схема” у врача такая: он якобы пользуется беспомощностью только что прооперированных пациенток и пристает к ним, когда те не могут дать отпор. Сам хирург свою вину отрицает, он обратился за помощью к адвокату и считает, что у него таким образом вымогают деньги. Алана Мамаева продолжает искать пострадавших женщин и надеется, что ей удастся собрать показания, и преступник ответит за содеянное.

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