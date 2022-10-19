Бывшая няня детей Оливии Уайлд заявила, что актриса предпочитает встречаться с мужчинами, “которыми можно похвастаться”

Джейсон Судейкис и Оливия Уайлд

Издание Daily Mail опубликовало вторую часть интервью с бывшей няней двоих детей Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса, в котором появились новые подробности скандального романа актрисы с музыкантом Гарри Стайлсом.

Когда няня рассказала Оливии о том, что Судейкис убит горем, актриса заверила сотрудницу, что все будет хорошо. По предположению няни, Уайлд не ожидала такого исхода событий и надеялась, что они останутся друзьями. Судейкис же заявил, что больше всего Уайлд беспокоится о том, что скажут люди.

Няня отметила, что Оливия может встречаться с Гарри, чтобы привлечь к себе внимание. Когда они с Джейсоном начали встречаться, она сказала ему, что не хочет никому рассказывать об их отношениях, потому что она привыкла встречаться с парнями, которыми можно похвастаться. Едва ли Джейсоном она могла похвастаться. Я думаю, что сейчас, с Гарри, она питается его славой, чтобы быть популярной. Она была не очень хороша как актриса или режиссер. Джейсон называл ее посредственной. Няня призналась, что была удивлена, когда роман Оливии Уайлд и Гарри Стайлса стали обсуждать в прессе: ведь незадолго до этого актриса отправляла ему сообщения с признаниями в любви, а также периодически “спала вместе с ним голой”. Когда я увидела Оливию, которая держалась за руки с Гарри, в новостях в январе 2021 года, я была шокирована. Всего месяц назад, когда мы были в Лос-Анджелесе, она отправляла Джейсону сообщения, в которых писала, что любит его. Кроме того, Джейсон сказал, что она недавно была дома, она была голой в бассейне, а потом спала с ним голой в постели. По словам няни, отношения с Гарри подвигли Оливию на странные поступки: например, она даже отдала своего любимца, золотистого ретривера по кличке Гордон, в чужие руки, чтобы проводить больше времени со Стайлсом. Оставить его дома она не могла — Судейкис не любит животных. Сам актер также говорил, что пес был у Оливии только для вида, и она сама никогда о нем по-настоящему не заботилась.

По словам няни, Судейкис считал, что его бывшая возлюбленная “не живет в реальном мире”, а Гарри для нее настоящий наркотик, на который она подсела.

Скандал между бывшими возлюбленными затронул и няню — после того, как Судейкис узнал, что она пообщалась с Оливией, он уволил сотрудницу без выходного пособия, что могло побудить ее дать интервью прессе. Ранее Уайлд и Судейкис в совместном заявлении сообщили, что огорчены этим интервью, и выразили надежду, что няня оставит их семью в покое.

О расставании Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса стало известно в 2021 году. Незадолго до этого Уайлд начала работу над своим фильмом “Не волнуйся, солнышко”, главную роль в котором исполнил Гарри Стайлс. Вскоре стало известно об их романе, который вызвал критику в сети: многим не понравилось то, что Стайлс младше Оливии на 10 лет, а другие пользователи обвинили актрису в измене.