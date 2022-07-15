Бывшая фигуристка Грищук рассказала о ссорах с Тарасовой перед стартом олимпийского сезона

«Я в любой ситуации хочу вспоминать только хорошее. Но олимпийский сезон — это всегда нервы. А тут было вдвойне или втройне. Каждый переживал ситуацию по-своему: Женя страдал от боли и мучился, что всех подведет; Тарасова без остановки курила и стонала; а я пахала за двоих и от бессилия иногда плакала», — цитирует Грищук StarHit.