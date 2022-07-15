Бывшая фигуристка Грищук рассказала о ссорах с Тарасовой перед стартом олимпийского сезона

Фигуристка Оксана Грищук заявила, что с титулованной наставницей Татьяной Тарасовой у нее отношения не сложились, особенно трудно было при подготовке к олимпийскому сезону.
Двукратная олимпийская чемпионка часто вспоминает о конфликтах с заслуженным тренером России. Грищук поделилась, что при подготовке к олимпийскому сезону они с партнером Евгением Платовым очень тяжело работали. При этом, помимо физических сил, спортсменке приходилось затрачивать много энергии на ссоры с Тарасовой.
«Я в любой ситуации хочу вспоминать только хорошее. Но олимпийский сезон — это всегда нервы. А тут было вдвойне или втройне. Каждый переживал ситуацию по-своему: Женя страдал от боли и мучился, что всех подведет; Тарасова без остановки курила и стонала; а я пахала за двоих и от бессилия иногда плакала», — цитирует Грищук StarHit.
При этом фигуристка отметила, что весь негатив, который говорила Тарасова в ее адрес, связан с тем, что пара не продлила еще на 4 года с наставницей контракт. По словам олимпийской чемпионки, это лишило Тарасову возможности зарабатывать на успешных подопечных.