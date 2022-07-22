Бывшая домработница Киркорова раскрыла размер своей пенсии

Бывшая домработница Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой Люся раскрыла размер своей пенсии, сообщает портал ProZvezd.
Женщина рассказала журналистам, что не живет на одну только пенсию, у нее есть подработки. По словам Люси, ей хватает средств на жизнь, поэтому она никогда не обращалась за помощью к Филиппу Киркорову.
«Если честно сказать, то я еще пока на одну пенсию не жила. У меня все время есть какие-то подработки. Слава Богу, пока так получается. А что будет дальше – я не знаю. Но к Филиппу за помощью я не обращаюсь и не буду. Только если совсем не припрет», — отметила женщина.
Люся призналась, что часто становится гостьей ток-шоу, но не получает за съемки денег. Такие гости, как она, не могут рассчитывать на высокие гонорары за участие в проектах.
«На ток-шоу я была последний раз около месяц назад. Но зарплату пока не получила. Позвонила редакторам. Они сказали, что выяснят, когда придут деньги. Там, конечно, платят небольшие суммы», — пояснила Люся.
Женщина рассказала, что на пенсии получает чуть больше 20 тысяч рублей. Идеальной суммой, которую можно получать пенсионерам, Люся назвала 50 тысяч рублей.