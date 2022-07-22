Бывшая домработница Киркорова раскрыла размер своей пенсии

«Если честно сказать, то я еще пока на одну пенсию не жила. У меня все время есть какие-то подработки. Слава Богу, пока так получается. А что будет дальше – я не знаю. Но к Филиппу за помощью я не обращаюсь и не буду. Только если совсем не припрет», — отметила женщина.