Бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс снялась в образе стюардессы в кампании Supreme

Джулия Фокс

Актриса и бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс стала лицом новой весенне-летней кампании хайпового бренда Supreme — одного из лидеров в сегменте уличной моды. В ней Джулия предстала в образе стюардессы, а ее “пассажирами” стали профессиональные скейтбордисты, такие как Тайшон Джонс, Шон Пабло, Матиас Соважон и другие. На кадрах Фокс в откровенном наряде с глубоким декольте разливает алкогольные напитки и кокетничает с пассажирами.

Джулия Фокс

За создание кампании отвечал режиссер Хармони Корин — видео стилизовано под любительскую съемку на видеокамеру. Прием, который сейчас снова используется весьма часто — в таком же стиле был снят и новый клип FKA Twigs и Yung Lean.

Роман с Уэстом у Фокс был непродолжительным, но за это время она успела стать постоянной героиней модных изданий, гостьей показов и приковала к себе внимание папарацци благодаря необычным нарядам и аксессуарам, которые она делала сама, например, разрезав майку на топ и юбку.

Кроме того, Фокс уже успела выйти на подиум в качестве модели и познакомиться с Мадонной, которая сейчас занята работой над автобиографическим фильмом и, по ее словам, как раз обсуждала этот проект с Джулией.