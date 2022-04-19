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    Бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс снялась в образе стюардессы в кампании Supreme

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс снялась в образе стюардессы в кампании Supreme

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    Джулия Фокс

    Актриса и бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс стала лицом новой весенне-летней кампании хайпового бренда Supreme — одного из лидеров в сегменте уличной моды. В ней Джулия предстала в образе стюардессы, а ее “пассажирами” стали профессиональные скейтбордисты, такие как Тайшон Джонс, Шон Пабло, Матиас Соважон и другие. На кадрах Фокс в откровенном наряде с глубоким декольте разливает алкогольные напитки и кокетничает с пассажирами.

    Джулия ФоксДжулия Фокс

    За создание кампании отвечал режиссер Хармони Корин — видео стилизовано под любительскую съемку на видеокамеру. Прием, который сейчас снова используется весьма часто — в таком же стиле был снят и новый клип FKA Twigs и Yung Lean.

    Джулия Фокс

    Джулия Фокс

    Роман с Уэстом у Фокс был непродолжительным, но за это время она успела стать постоянной героиней модных изданий, гостьей показов и приковала к себе внимание папарацци благодаря необычным нарядам и аксессуарам, которые она делала сама, например, разрезав майку на топ и юбку.

    Кроме того, Фокс уже успела выйти на подиум в качестве модели и познакомиться с Мадонной, которая сейчас занята работой над автобиографическим фильмом и, по ее словам, как раз обсуждала этот проект с Джулией.


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Фото
    Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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