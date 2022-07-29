Бойцы ДНР поражают огнем пехоту и командные пункты ВСУ. Военкор «Народных Новостей» показал кадры работы артиллерии на Авдеевском направлении.
Как сообщает военный корреспондент с места событий, артиллерия армии ДНР с самого утра поддерживает огнем пехоту под Авдеевкой. Защитники Донбасса поражают огнем пехоту и командные пункты противника, постоянно получая новые цели и действуя в тесном взаимодействии с войсками РФ.
Ранее сообщалось, что продолжается освобождение северной части ДНР союзными войсками. Отступая украинская армия старается уничтожить за собой всю инфраструктуру, при этом оставляет важные вещественные доказательства. Об этом сообщил специальный корреспондент «Народных Новостей».
После отхода ВСУ начинают расстреливать освобожденные поселки из артиллерии. При этом, украинская армия заранее намечает цели еще во время своего нахождения в населенном пункте.