Бьют по пехоте и командным пунктам: эксклюзивные кадры работы артиллерии ДНР под Авдеевкой

Как сообщает военный корреспондент с места событий, артиллерия армии ДНР с самого утра поддерживает огнем пехоту под Авдеевкой. Защитники Донбасса поражают огнем пехоту и командные пункты противника, постоянно получая новые цели и действуя в тесном взаимодействии с войсками РФ.