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Бьют по пехоте и командным пунктам: эксклюзивные кадры работы артиллерии ДНР под Авдеевкой

Бьют по пехоте и командным пунктам: эксклюзивные кадры работы артиллерии ДНР под Авдеевкой
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Бойцы ДНР поражают огнем пехоту и командные пункты ВСУ. Военкор «Народных Новостей»  показал кадры работы артиллерии на Авдеевском направлении.

Как сообщает военный корреспондент с места событий, артиллерия армии ДНР с самого утра  поддерживает огнем пехоту под Авдеевкой. Защитники Донбасса поражают огнем пехоту и командные пункты противника, постоянно получая новые цели и действуя в тесном взаимодействии с войсками РФ.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Ранее сообщалось, что продолжается освобождение северной части ДНР союзными войсками. Отступая украинская армия старается уничтожить за собой всю инфраструктуру, при этом оставляет важные вещественные доказательства. Об этом сообщил специальный корреспондент «Народных Новостей».

После отхода ВСУ начинают расстреливать освобожденные поселки из артиллерии. При этом, украинская армия заранее намечает цели еще во время своего нахождения в населенном пункте. 

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