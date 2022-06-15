Бюст Жанны Фриске из бронзы установят в Москве

«Несмотря на то, что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решено было сделать с улыбкой на лице, потому что в жизни Жанна Фриске всегда улыбалась», — сказала президент национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева ТАСС.