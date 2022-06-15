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Бюст Жанны Фриске из бронзы установят в Москве

Бюст Жанны Фриске из бронзы установят в Москве
globallookpress.com / Ali Magomedov / Russian Look

Скульптор Салават Щербаков создал глиняный слепок умершей в 2015 году певицы Жанны Фриске, который станет основой бронзового бюста.

Памятник исполнительнице будет установлен в столице уже в этом году. Проект по созданию обсуждался еще год назад, однако глиняная основа только недавно стала готова.

«Несмотря на то, что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решено было сделать с улыбкой на лице, потому что в жизни Жанна Фриске всегда улыбалась», — сказала президент национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева ТАСС.

Щербакову пришлось распечатать сотни портретов Фриске, чтобы в точности передать ее мимику. Осенью в Москве также запланирован концерт в память об исполнительнице.

Фриске скончалась после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Российские врачи отказались делать ей операцию, так как у певицы была четвертая стадия рака мозга, пишет «Царьград».

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RusNewsToday24
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