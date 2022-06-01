Бюджетный аналог Rolls-Royce: может ли китайский автомобиль стать доступной заменой для машин люкс-класса

В Китае стартовал прием заказов на Hongqi H5 второго поколения — бизнес-седан от бренда, который называют китайским Aurus или Rolls-Royce, стоит от 170 000 юаней, что составляет по текущему курсу 1,6 миллиона рублей. Автоэксперт Максим Кадаков рассказал «Народным Новостям», может ли китайский автомобиль стать недорогим аналогом машины люкс-класса.
Отмечается, что модель предложат в трех вариантах. В базовом предусмотрен турбомотор 1.5 мощностью 156 сил в связке со 7‑ступенчатым преселективным «роботом». Можно взять исполнение помощнее, с двигателем 2.0 с отдачей 224 силы. Ему положен 8‑скоростной классический «автомат». Автоэксперт Максим Кадаков рассказал «Народным Новостям», что китайские производители машин постоянно пробуют что-то новое и не боятся совершать ошибок.
«Очевидно, что китайцы идут в правильном направлении. Они методом проб и ошибок, покупки лицензии и сотрудничества с различными предприятиями пытаются делать что-то новое», — отметил эксперт.
По словам Кадакова, все современные автомобили примерно одинаковы по уровню оснащения, поэтому выделить ту или иную машину можно в случае, если у нее появляются особые фишки. При этом, сложно сказать, что новый Hongqi станет аналогом Rolls-Royce.
«К любому автомобилю прилагается аура, популярность бренда, известность в мире. Для таких автомобилей как Aurus и Rolls-Royce это значительная составляющая. Если этого нет, то цена ниже. Если представить два абсолютно одинаковых автомобиля: на одном висит эмблема Rolls-Royce, а на втором Hongqi, то это будут машины по разной цене. Это вещь, которая работает во всех нишах.
Ранее «Народные Новости» писали, что Россия планирует привлечь китайских автопроизводителей к выпуску новых моделей «Москвича», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.