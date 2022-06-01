Бюджетный аналог Rolls-Royce: может ли китайский автомобиль стать доступной заменой для машин люкс-класса

«К любому автомобилю прилагается аура, популярность бренда, известность в мире. Для таких автомобилей как Aurus и Rolls-Royce это значительная составляющая. Если этого нет, то цена ниже. Если представить два абсолютно одинаковых автомобиля: на одном висит эмблема Rolls-Royce, а на втором Hongqi, то это будут машины по разной цене. Это вещь, которая работает во всех нишах.