Бюджетная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1630 уже на пути в Россию

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Компания Gigabyte готовится к старту продаж в России и некоторых сопредельных странах видеокарты GeForce GTX 1630, слухи о которой ходят уже несколько месяцев. Так, в базе Евразийской экономической комиссии обнаружились упоминания четырех моделей видеокарт Gigabyte на базе GeForce GTX 1630: это модели с маркировками GV-N1630OC-4GD, GV-N1630OC-4GL, GV-N1630D6-4GL и GV-N1630D6-4GD.





Судя по обозначениям, две модели из четырех – с заводским разгоном. Также эти данные подтверждают объем памяти GeForce GTX 1630, он равен 4 ГБ. Ранее говорилось о 64-разрядной шине, так что пропускная способность памяти составит всего 96 ГБ/с – гораздо меньше, чем у новейшей 3D-карты начального уровня Intel Arc 380.

GeForce GTX 1630 станет упрощенным вариантом модели GTX 1650 с явно меньшей производительностью. Почему Nvidia решилась на выпуск этой модели сейчас, когда цены на 3D-карты просто рухнули, – большой вопрос.