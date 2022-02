Бытовые привычки немцев, которые нам покажутся странными

Считается, что все немцы — жуткие скряги. И как бы не хотелось быть ведомой стереотипами, в прошлом году я лично имела возможность в этом убедиться. Когда гостила у коллеги в Ольденбурге, наглядно оценила бытовые привычки немцев. Что касается экономии, в этом они профессионалы.

Представляете, чтобы не расходовать почем зря воду, коллега стирает половые тряпки вместе с носками и нижним бельем. Говорит, при температуре 60° всё равно вся грязь и микробы смоются. А вот на стиральную машинку ее семья только копит. Поэтому моет посуду тоже экономно.

Чем бытовые привычки немцев отличаются от наших

Согласитесь, я ведь не одна такая, кто после мытья посуды с гелем ополаскивает тарелки под проточной водой. Ведь мы привыкли считать, что любая бытовая химия вредна для здоровья. А вот немцы, по своему опыту скажу, к этой теме относятся проще.

Коллега с мужем в честь моего приезда накрыли роскошный стол. Было много вкусной еды, включая их знаменитые колбаски, и напитков. В конце трапезы я решила помочь хозяйке с уборкой, и она радо приняла помощь. Но кое-что меня насторожило.

Грязную посуду коллега сложила в раковину, а сток закрыла заглушкой. «Конечно, — подумала я, — сперва нужно замочить тарелки. Ведь так их проще мыть». Но немка не только помыла, но и ополоснула посуду в той же воде, а потом сразу поставила ее сушиться.

«Но, Лена, как же так? Ты не боишься, что гель останется на тарелках?» — удивилась я. На что коллега лишь улыбнулась, дернув плечом. Мол, она добавляет лишь капельку геля, а высохшую посуду всё равно вытирает полотенцем. И боятся нечего.

Почему немцы такие экономные

А когда я узнала, что всю квартиру Лена моет с одним ведром мыльной воды, вообще ахнула. Только представьте, 2 комнаты, кухню, ванную и туалет! Но для Лены в этом нет ничего удивительного. Говорит, даже состоятельные немцы экономят на коммунальных услугах. Ведь они жутко дорогие.

Вот какие привычки формирует тотальная экономия. Но по словам моих друзей, тут дело не только в деньгах. Муж коллеги как то заметил, что уважение к природным ресурсам и понимание необходимости их экономить им прививались с детства.

А вам кажутся странными бытовые привычки немцев? Готовы выключать воду, когда намыливаетесь в душе или чистите зубы? Расскажите, как вы экономите на коммуналке, чтобы сохранить бюджет!

