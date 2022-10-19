«Было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников», — Volvo рассматривает продажу бизнеса в России

Компания Volvo Group, остановившая выпуск грузовиков в России в конце февраля, рассматривает варианты оптимизации бизнеса в стране, в том числе полную или частичную его продажу.

Данную информацию сообщил представитель компании изданию «Ведомости», который отметил, что сейчас пока рано говорить о том, что будет дальше с производственными площадками в России.

«В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников», – объяснил представитель шведского концерна.

Российские активы Volvo Group включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборка грузовиков мощностью 15 тыс. машин в год и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах России.





Официальной информации о предполагаемой продаже российских активов Volvo Group пока нет. Если же говорить о легковых автомобилях бренда, то, как заявили в пресс-службе компании, клиентам по-прежнему предоставляется максимальная поддержка, в которой они нуждаются.