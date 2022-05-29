«Было холодно и страшно»: мальчик из Рубежного рассказал правду о жизни в бункере под обстрелами ВСУ

То, что ели обитатели бункера, было сложно назвать едой, это была похлебка из крупы картошки и иногда масла. Приносили из дома кто что мог. По словам Паши, люди делились продуктами и едой с теми, у кого не было ничего, хотя понимали, что это может быть в последний раз. Помогали постоянно друг другу. Парень подчеркнул, что люди больше хорошие, они в трудную минуту сгруппировались и не дали погибнуть тем, кто был на грани.