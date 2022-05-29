«Было холодно и страшно»: мальчик из Рубежного рассказал правду о жизни в бункере под обстрелами ВСУ

Четырнадцатилетний Паша из освобожденного города Рубежного в Луганской Народной Республике больше месяца жил с родственниками в бункере, спасаясь от обстрелов ВСУ. Мальчик все это время вел дневник, где записывал, что происходило в этот промежуток времени. По словам парня, ему хотелось запомнить, что происходило в городе, а также потом дать прочитать другим, чтобы и остальные узнали.
«Выдвинулись по воду к роднику в сторону Варваровки, было страшно, но воду мы принесли. 30 литров — немного, но на пару дней хватит, а продуктов все нет и нет», — написал Паша в своем дневнике.
Парень рассказал, что ходил с дядей Русланом, с которым был вместе в бункере. Каждый нес по 15 литров воды: «У меня в рюкзаке 5-литровая бутыль и в обеих руках по канистре». На вопрос журналиста было ли тяжело, Павел ответил, что очень, однако теперь по воду ему легко ходить. Юный житель Рубежного рассказал, что идти было страшно, постоянно что-то над головой свистело. Однако страшнее, когда было тихо, когда свистело, было привычней, что ли, отмечает Паша.
Было и интересно и страшно одновременно. Было ощущение, что это все нереально, что читаешь какую-то книгу с очень плохим концом, похожую, скорее всего, на книгу «Метро», рассказывает парень. По словам Паши, было очень холодно, в комнате могло быть и семь градусов, и пять.
«12 марта 2022 года. Плохо дела обстоят, дети заболевают с бешенной скоростью, температурящих полно. Продуктов нет, и ели последний раз вчера. Взрослые отдают свои продукты младшим. Старики мерзнут, вся теплая одежда отдается больным», — написал Паша.
Как рассказывает парень, на тот момент ему казалось, что это крайняя точка.
«Бабушку принесли без ног к нам в школу, мама моя помогала ей, но бабушка не выжила. Ноги были все в осколках и, по-моему, не было их. Как все говорили, что бабушка без ног», — рассказал мальчик журналистам РИА Новости.
То, что ели обитатели бункера, было сложно назвать едой, это была похлебка из крупы картошки и иногда масла. Приносили из дома кто что мог. По словам Паши, люди делились продуктами и едой с теми, у кого не было ничего, хотя понимали, что это может быть в последний раз. Помогали постоянно друг другу. Парень подчеркнул, что люди больше хорошие, они в трудную минуту сгруппировались и не дали погибнуть тем, кто был на грани.
«10.03.22 года. Продуктов категорически не хватает, постоянные обстрелы. Подвозов продуктов больше нет и вряд ли будут. Люди бегают домой за продуктами, многие не возвращаются», — написано в дневнике у Паши.
Парень рассказал, что в бункере они провели месяц, может больше. После освобождения военные на КамАЗах вывезли из бункера людей.
По словам Паши, ему надоело бездействовать, и он сейчас старается находить подработки, например, помогает с собаками в приюте.
На вопрос журналиста, знает ли он о судьбе своих друзей, одноклассников и может ли быть такое, что кто-то ранен или погиб, Паша ответил, что про большинство ничего не знает. По словам парня, все может быть, уже глупо что-то отрицать. Паша не ожидал, что его собственная жизнь будет похожа на постапокалипсис.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.