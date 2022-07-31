Был Evolute Free, а стал Voyah Free. Пара картинок демонстрирует, как в России «производят» автомобили Evolute

Анонс российских электромобилей Evolute мало кто заметил, зато о них все заговорили, когда глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал существенную скидку на Evolute и сообщил, что производство электромобилей стартует в сентябре.





Полномасштабное производство Evolute стартует в течение двух месяцев, но две картинки дают представление о том, как эти авто сейчас «производят» в России. Фото слева – сделано ранее в текущем году, фото справа – тот же автомобиль (судя по номерам), замеченный в Москве на днях. Разница только в том, что на первом изображении надпись Evolute еще была на крышке багажника, а на втором «все маски сброшены» – российский Evolute Free превратился в китайский Voyah Free. Судя по всему, нанесенные на заводе в Китае обозначения держатся куда лучше тех, что нанесли в России.

Именно так и сейчас выглядит «производство» Evolute – переклеивание шильдиков. Но, возможно, это касается только Evolute Free – кроссовер пойдет в серию в лучшем случае в следующем году, так что переклеивание шильдиков сейчас (например, для сертификации) может быть оправданным. А первым российским авто бренда станет, как ожидается, кроссовер i-JOY (он же DFSK Glory E3). Он, вероятно, получит 163-сильный электромотор и тяговую аккумуляторную батарею емкостью 53 кВт⋅ч, которая позволит проехать около 400 км на одной зарядке. Вероятно, этот кроссовер будут собирать методом крупноузловой сборки из китайских машинокомплектов. И шильдики будут прикручивать получше.