«Был ад»: Макаревич пожаловался, как его встретили поклонники на концерте Галкина в Израиле

Андрей Макаревич при посещении концерта Максима Галкина в Израиле очутился, как он выразился, «в аду».
В своем Telegram-канале певец написал, что его всегда «коробит», когда люди, встречаясь с ним где бы то ни было, просят сфотографироваться или кладут ему на плечо руку. Такое панибратское поведение он ощутил на концерте Галкина. Этим страдает, по его мнению, и Одесса.
Для того чтобы меньше встречаться с людьми, Макаревич заранее пришел в концертный зал, однако это не помогло певцу избежать общения с поклонниками.
«Меня всегда несколько коробило, когда незнакомый человек на улице громогласно просит с тобой сфотографироваться и еще, не дай бог, кладет тебе при этом руку на плечо. Израиль этим страдает примерно, как Одесса. В общем, меня пригласили на концерт Галкина (работает отлично!). Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад», — написал Макаревич.
Исполнитель отметил, что совершенно незнакомые люди подходили к нему и начинали беседу с середины, словно с другом. При этом Макаревич думает, что такое поведение израильтян — это не недостаток воспитания, а результат того, что они очень многое перенесли в своей истории, и это заставляет их ощущать себя одной семьей.
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