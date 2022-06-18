BYD уже делает то, что никак не получается у Tesla. Китайская компания готова представить пятиместный электромобиль за 12 000 долларов с запасом хода 400 км

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Кажется, «плохое предчувствие» Илона Маска относительно экономики США отодвинуло планы выпуска самого дешевого электромобиля Tesla: если в прошлом году на эту тему активно спекулировали, то сейчас — тишина. Да и каким будет этот «дешевый» электромобиль сейчас, если с начала года Model 3 подорожал в США на 10 000 долларов? Между тем, что не получается у Tesla, вполне себе удается китайцем. У BYD уже практически готов дешевый пятиместный электромобиль с нормальным запасом хода.

Модель под названием Seagull уже вовсю тестируется в Китае. По данным источника, официальная премьера может состояться уже в текущем месяце или в июле. Цена базовой версии составит, ориентировочно, 12 000 долларов. Шпионы засняли BYD Seagull в камуфляже в Китае, но уже есть изображение того, как будет выглядеть серийная модель (картинка выше).

Четыре двери, полноценные пять мест, внутри пара экранов (один в комбинации приборов, другой на центральной панели), многофункциональное рулевое колесо, помощники вождения — Seagull хоть и будет недорогим, но точно не спартанским. Ожидается, что чуть более крупный электромобиль BYD Dolphin поделится своими компонентами с Seagull. Dolphin оснащается электромоторами мощностью 95 и 175 л.с., а запас хода составляет 301-405 км в зависимости от версии.

Seagull — это чайка в переводе с английского. Такой автомобиль был и в СССР, он выпускался одновременно с «Москвичами» и «Волгами». Судя по последним данным, в России могут возродить «Волги» и «Победы». О возрождении «Чайки» речи не идет, но формально у нее есть преемник — Aurus Senat. Может быть, пришло время вернуть «Сенату» историческое название?