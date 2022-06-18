Бьянка уверена, что российский шоу-бизнес не изменится после отъезда звезд за границу

Певица и автор песен Бьянка заявила, что шоу-бизнес перестал принадлежать кому-либо с развитием интернета.
Многие знаменитости покинули страну после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Бьянка рассказала, что теперь будет с российским шоу-бизнесом.
«О каких изменениях можно говорить сейчас, когда мы имеем возможность все делать дистанционно? Песни записывать и выпускать из любой точки страны, продавать на площадках любых стран мира, и для этого необязательно находиться в России», — заявила певица в интервью для radiokp.ru.
Автор песен отметила, что шоу-бизнес перестал принадлежать кому-либо с развитием интернета. Бьянка заявила, что теперь стали появляться исполнители одного хита и быстро пропадать с поля зрения, так как им не хватает желания, рвения, удачи или работоспособности.