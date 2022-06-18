Бьянка уверена, что российский шоу-бизнес не изменится после отъезда звезд за границу

«О каких изменениях можно говорить сейчас, когда мы имеем возможность все делать дистанционно? Песни записывать и выпускать из любой точки страны, продавать на площадках любых стран мира, и для этого необязательно находиться в России», — заявила певица в интервью для radiokp.ru.